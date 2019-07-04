Galatasaray, yeni sezona ’merhaba’ dedi

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sabah saatlerinde bir araya gelen takımda oyuncuların bir grubu, sağlık kontrollerine tabi tutulurken diğer grup antrenman yaptı. Sabah antrenmanına salonda core ve aktivasyon çalışmasıyla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde sahada ve rampada koşu çalışmaları üzerinde duruldu.
Ali Yavuz Kol, Atalay Babacan, Batuhan Şen, Berk Balaban, Boran Güngör, Erencan Yardımcı, Gökay Güney, İsmail Çipe, Metehan Mertöz, Mirza Cihan ve Mustafa Kapı, Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.
Günün ikinci antrenmanında ise salondaki core ve aktivasyon çalışmasının ardından sahada topla teknik çalışmalar yapıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek. (İHA)
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