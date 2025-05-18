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Galatasaray, yeni sezonun ilk transferini yapmak üzere! Yıldız oyuncuyla anlaşma sağlandı

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de çok yüksek ihtimalle bu akşam şampiyonluğunu ilan edecek Galatasaray, şimdiden önümüzdeki sezonun transferlerine yoğunlaştı. Bayern Münih ile sözleşme yenilemeyeceği öğrenilen Leroy Sane ile görüşen sarı-kırmızılılar büyük mesafe kat etti.

Galatasaray, yeni sezonun ilk transferini yapmak üzere! Yıldız oyuncuyla anlaşma sağlandı
Emre Şen

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, sezonun ilk transferini duyurmaya hazırlanıyor. Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alman oyuncu Leroy Sane ile görüşen sarı-kırmızılılar, yıldız ismi ikna etti.

BAYERN İLE SÖZLEŞME İMZALAMADI

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Bayern Münih'in kendisine önerdiği sözleşmeyi düşük bulan Leroy Sane, kariyerinde yeni bir sayfa açabilmek için Alman devinin teklifini reddetti.

GALATASARAY İKNA ETTİ

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Galatasaray yönetimi, Osimhen ve Icardi örneğini göstererek Leroy Sane'yi ikna etti. Taraftarların kendisini çok seveceğini söyleyen sarı-kırmızılı yönetim, Leroy Sane'yi kısa sürede ikna etti. Sezon sonuna kadar Sane'ye başka bir teklif gelmemesi halinde yıldız oyuncu Galatasaray'ın yolunu tutacak.

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