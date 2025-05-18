Galatasaray, yeni sezonun ilk transferini yapmak üzere! Yıldız oyuncuyla anlaşma sağlandı

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, sezonun ilk transferini duyurmaya hazırlanıyor. Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alman oyuncu Leroy Sane ile görüşen sarı-kırmızılılar, yıldız ismi ikna etti.

BAYERN İLE SÖZLEŞME İMZALAMADI

Bayern Münih'in kendisine önerdiği sözleşmeyi düşük bulan Leroy Sane, kariyerinde yeni bir sayfa açabilmek için Alman devinin teklifini reddetti.

GALATASARAY İKNA ETTİ

Galatasaray yönetimi, Osimhen ve Icardi örneğini göstererek Leroy Sane'yi ikna etti. Taraftarların kendisini çok seveceğini söyleyen sarı-kırmızılı yönetim, Leroy Sane'yi kısa sürede ikna etti. Sezon sonuna kadar Sane'ye başka bir teklif gelmemesi halinde yıldız oyuncu Galatasaray'ın yolunu tutacak.