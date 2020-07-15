Galatasaray yeni sezonun ilk transferini yaptı! Omar Elabdellaoui...

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mariano ile yollarını ayıracak olan Galatasaray, aradığı sağ beki Komşu'da buldu.
Yunan ekibi Olympiakos'la sözleşmesini uzatmayan Omar Elabdellaoui'nin transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray, 28 yaşındaki Norveçli sağ bek ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Olympiakos'un 700 bin euroluk yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Omar Elabdellaoui, sarı-kırmızılı kulüpten 3 yıllık sözleşme karşılığında toplam 3 milyon euro maaş alacak.
Norveç Milli Takımı'nda da düzenli forma giyen ve istikrarı ile tanınan 28 yaşındaki sağ bekin piyasa değeri 4.8 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Norveç Milli Takımı formasını U15, U16, U17, U18, U19, U21, U23 ve A Milli olmak üzere 8 farklı yaş kategorisinde giymeyi başaran Omar, 2017 Haziran'da kiralık olarak yarım sezon forma giydiği Hull City'de başarılı olamayınca Olympiakos'a geri dönmüştü. (Sporx)
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