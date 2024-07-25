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Galatasaray yeni transferi Elias Jelert'in maliyetini açıkladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.07.2024 22:05
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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da Kopenhag'dan transfer edilen sağ bek Elias Jelert'in maliyeti belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray yeni transferi Elias Jelert'in maliyetini açıkladı!

Galatasaray, Kopenhag'dan transfer edilen sağ bek Elias Jelert'in maliyetini açıkladı.

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9 MİLYON EURO BONSERVİS...

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Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun bonservisi için Kopenhag'a 9 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı. 5 yıllık sözleşme imzalanan Jelert'e sırasıyla 900 bin euro, 1 milyon euro, 1.1 milyon euro, 1.2 milyon euro ve 1.35 milyon euro maaş ödeneceği belirtildi.

İşte kulüpten yapılan açıklama;

"Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen ve kulübü F.C. Kobenhavn ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitte 9.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre futbolcumuza 2024-2025 sezonu için net 900.000 EUR, 2025-2026 sezonu için net 1.000.000 EUR, 2026-2027 sezonu için net 1.100.000 EUR, 2027-2028 sezonu için net 1.200.000 EUR ve 2028-2029 sezonu için net 1.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

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