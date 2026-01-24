SPOR

Galatasaray yeni transferi Yaser Asprilla'yı sosyal medyadan açıkladı!

SON DAKİKA: Galatasaray Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-1 ile geçerken, maçın ardınan sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından Yaser Asprilla ile ilgili transfer açıklaması geldi. Detaylar geliyor...

Burak Kavuncu

Galatasaray Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından yeni transferini sosyal medyadan duyurdu.

Sarı-kırmızılı takım kış transfer döneminde ilk hamlesini Noa Lang'ı kadrosuna katarak yaparken, Fatih Karagümrük maçının ardından bir takviye daha yaptı. Cimbom, Yaser Asprilla transferini açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan paylaşımda, "Yaser Asprilla'dan büyük Galatasaray taraftarına mesaj var" denildi.

PAYLAŞIM GELDİ!

Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

İlk olarak Napoli forması giyen Noa Lang'i kadrosuna katan Cimbom, hücum hattına bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

Kanat bölgesine transfer yapma kararı alan sarı kırmızılılar, İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo forması giyen Yaser Asprilla'yı kadrosuna katmak üzere. Bu doğrultuda 22 yaşındaki yıldızın transferine dair sıcak bir gelişme yaşandı.

A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın verdiği bilgiye göre; Galatasaray'ın, Kolombiyalı futbolcuyu bu gece İstanbul'a getirmeyi planladığı öğrenildi. Spor Gündemi programında son gelişmeleri aktaran Kaplan, "Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla'nın, bugün gece saatlerinde İstanbul'a getirilmesi planlanıyor." ifadelerini kullandı.

MALİYETİ DE BELLİ OLDU!

Galatasaray yeni transferi Yaser Asprilla yı sosyal medyadan açıkladı! 1

Transferin mali yapısı da netleşti. Asprilla, ilk etapta kiralık olarak Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Sözleşmede yer alan "belirli sayıda maça çıkma" şartının gerçekleşmesi durumunda ise zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Operasyonun Galatasaray'a toplam maliyetinin 23 milyon Euro civarında olacağı öğrenildi.

YASER ASPRILLA KİMDİR?

Galatasaray yeni transferi Yaser Asprilla yı sosyal medyadan açıkladı! 2

Kolombiya futbolunun son dönemde yetiştirdiği en heyecan verici yeteneklerden biri olan Yaser Asprilla, 19 Kasım 2003 tarihinde Kolombiya'da dünyaya gelmiştir. 22 yaşında olan genç futbolcu, teknik kapasitesi ve hızıyla Avrupa'nın en önemli liglerinde şimdiden adından söz ettirmeyi başarmıştır. 1.76 metre boyundaki Asprilla, sol ayağını kullanmadaki ustalığıyla tanınmaktadır. Sahada genellikle sağ kanat pozisyonunda görev alsa da, oyun görüşü ve teknik becerisi sayesinde on numara ve sol kanat bölgelerinde de yüksek verimle oynayabilmektedir. Dar alandaki çabukluğu ve kilit pas yeteneğiyle 'oyun kurucu kanat' profili çizmektedir.

Öte yandan Yaser Asprilla bu sezon İspanya La Liga'da 15 maça çıkarken gol ve asist katkısı yapamazken, 2 kez çıktığı İspanya Kral Kupası mücadelesinde 1 gol atmayı başardı.

YASER ASPRILLA'NIN KARİYERİ

Galatasaray yeni transferi Yaser Asprilla yı sosyal medyadan açıkladı! 3

Kolombiya futbolunun son yıllardaki önemli yeteneklerinden biri olarak gösterilen Yaser Asprilla, profesyonel kariyerine ülkesinin yetenek üretimiyle bilinen Envigado kulübünde başladı. Genç yaşta gösterdiği performans, kısa sürede Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

2022 yılında İngiltere Championship ekibi Watford’a transfer olan Asprilla, ligin fiziksel temposu yüksek yapısında 80’in üzerinde karşılaşmada forma giyerek önemli bir tecrübe kazandı. İngiltere’deki bu süreç, genç oyuncunun oyun olgunluğunu belirgin şekilde artırdı.

Asprilla, 2024 yazında 18 milyon Euro bonservis bedeliyle La Liga temsilcisi Girona’ya imza atarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. İspanya’da oyun zekâsını ve teknik yönlerini daha da geliştiren Kolombiyalı futbolcu, performansıyla Avrupa vitrininde adından söz ettirmeye devam ediyor.

MS
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
1 - 3
Galatasaray Galatasaray

transfer son dakika galatasaray transfer haberleri Yaser Asprilla
