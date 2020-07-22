Galatasaray yönetim kurulu, Fatih Terim ile bir araya geldi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile teknik direktör Fatih Terim'in Türk Telekom Stadı'nda toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.
Saat 15.00'te başlayan toplantıda, 2019-2020 sezonunun değerlendirildiği ve yeni sezon hazırlıklarının masaya yatırıldığı aktarıldı.
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