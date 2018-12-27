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Galatasaray yönetimi Anıtkabir'i ziyaret etti

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.12.2018 18:39 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 99. yılı ve Ankara Galatasaraylılar Birliği’nin kuruluşunun 81. yılı nedeniyle Ata’nın huzuruna çıkıldı.

Galatasaray yönetimi Anıtkabir'i ziyaret etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara’ya gelişinin 99. yılı ve Ankara Galatasaraylılar Birliğinin kuruluşunun 81. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarete, kulüp başkanı Mustafa Cengiz ile yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik, Metin Karakaya ve Özgür Savaş Özüdoğru katıldı.

Törende Mustafa Cengiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Mustafa Cengiz ve beraberindekiler, Anıtkabir Komutanı Albay Cüneyt Rakunt'u da makamında ziyaret etti.

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Galatasaray anıtkabir

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