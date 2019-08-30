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Galatasaray yönetimi, Falcao için Monaco idarecileriyle bir araya geldi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.08.2019 17:57 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın transferi için büyük uğraş verdiği Radamel Falcao'da flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak Falcao transferi için Monaco'nun idarecileriyle bir araya geldi. Monaco'dan, Falcao görüşmesi için resmi açıklama yapıldı.

Galatasaray yönetimi, Falcao için Monaco idarecileriyle bir araya geldi!

Galatasaray'da Radamel Falcao için transfer girişimleri son sürat devam ediyor. Şampiyonlar Ligi kura çekimi için Monaco'ya giden ve geceyi orada geçiren Başkan Mustafa Cengiz ile İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Kolombiyalı yıldız için Monaco yönetimiyle bir kez daha masaya oturdu.

Bonservisi için 5 milyon Euro istenmesi nedeniyle transferi gerçekleşemeyen Kolombiyalı oyuncunun transferini noktalamak isteyen Galatasaraylı idarecilere, menajer Özgün Koyutürk de eşlik etti.

Fairmont Monte Carlo'daki buluşmada Falcao'daki son pürüzleri gidermek isteyen Galatasaraylı yetkililer tüm kozlarını masaya koyarak 33 yaşındaki yıldızla Türkiye'ye dönmeyi planlıyor. Adeta kördüğüme dönüşen transferin bugün olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlanması bekleniyor.

Öte yandan Fransa basınından L'Equipe, Falcao transferindeki son gelişmeyi "Monaco yönetimi, son saatlerde Radamel Falcao hakkında fikir değiştirdi. Falcao'nun Galatasaray'a transferi çok yakın" ifadeleriyle duyurmuştu

MONACO'DAN FALCAO AÇIKLAMASI

AS Monaco Başkanvekili Oleg Petrov, Radamel Falcao konusunda açıklama yaptı.

Petrov, Falcao'nun geleceğiyle ilgili gelen soruya, "Konuşmak için henüz erken. Her şey mümkün. Gelecekte ne olur bilemiyorum. Ancak, bir önceki konuşmamıza göre çok az değişiklik oldu. Falcao ile konuştum. Teknik direktör Jardim ile konuştum. Falcao'nun isteklerini anlıyorum ama ben de bu kulübün çıkarlarını düşünmek zorundayım." yanıtını verdi.

"HALA İKİ GÜN VAR"

Falcao'nun gitmesi durumunda yeni bir forvet alıp almayacakalrına dair gelen soruyu ise Petrov, "Hücum için diğer çözümler üzerinde duruyoruz. Şu an yapılmış bir anlaşmamız yok. Önümüzde hala iki gün var. Fakat kolay değil. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız sürüyor." sözleriyle cevapladı.

"ICARDI, DOĞRU OLMAZ..."

Mauro Icardi sorusunu ise Monaco Başkanvekili, "Şu anda yorum yapmam doğru olmaz." diyerek kısa bir cümleyle yanıtladı.

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Galatasaray falcao radamel falcao mustafa cengiz abdurrahim albayrak Oleg Petrov

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