Galatasaray yönetimi, Falcao için Monaco idarecileriyle bir araya geldi!

Galatasaray'da Radamel Falcao için transfer girişimleri son sürat devam ediyor. Şampiyonlar Ligi kura çekimi için Monaco'ya giden ve geceyi orada geçiren Başkan Mustafa Cengiz ile İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Kolombiyalı yıldız için Monaco yönetimiyle bir kez daha masaya oturdu.

Bonservisi için 5 milyon Euro istenmesi nedeniyle transferi gerçekleşemeyen Kolombiyalı oyuncunun transferini noktalamak isteyen Galatasaraylı idarecilere, menajer Özgün Koyutürk de eşlik etti.

Fairmont Monte Carlo'daki buluşmada Falcao'daki son pürüzleri gidermek isteyen Galatasaraylı yetkililer tüm kozlarını masaya koyarak 33 yaşındaki yıldızla Türkiye'ye dönmeyi planlıyor. Adeta kördüğüme dönüşen transferin bugün olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlanması bekleniyor.

Öte yandan Fransa basınından L'Equipe, Falcao transferindeki son gelişmeyi "Monaco yönetimi, son saatlerde Radamel Falcao hakkında fikir değiştirdi. Falcao'nun Galatasaray'a transferi çok yakın" ifadeleriyle duyurmuştu

MONACO'DAN FALCAO AÇIKLAMASI

AS Monaco Başkanvekili Oleg Petrov, Radamel Falcao konusunda açıklama yaptı.