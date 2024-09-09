Galatasaray yönetimi şaşkın! Son anda her şeyi sildi attı: Oraya gitmek istemiyorum...

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da gündemdeki isimlerden olan ve görüşmelerde mesafe kaydettiği Dina Ebimbe ile alakalı olarak sürpriz bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİNE RET!

Le Parisien'in haberine göre; Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Fransız futbolcu, Galatasaray'ın kendisine yaptığı teklifi reddetti.

GELMEK İSTEMİYOR

Haberde, Junior Dimbe Ebimbe'nin Galatasaray'a gitmeye sıcak bakmadığı ifade edildi.

BİRÇOK MEVKİDE OYNUYOR

23 yaşındaki oyuncu, sağ kanat, sol kanat ve orta saha olarak görev yapabiliyor. Frankfurt'un 2023 yılında PSG'den transfer ettiği başarılı oyuncu, Alman ekibinde 73 maça çıktı ve 13 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

1.84 boyundaki oyuncunun piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.