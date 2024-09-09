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Galatasaray yönetimi şaşkın! Son anda her şeyi sildi attı: Oraya gitmek istemiyorum...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.09.2024 15:31
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Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt'tan kadrosuna katmak istediği Dina Ebimbe Sarı-Kırmızılılar'a gelmeyi reddetti. İşte detaylar...

Galatasaray yönetimi şaşkın! Son anda her şeyi sildi attı: Oraya gitmek istemiyorum...

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da gündemdeki isimlerden olan ve görüşmelerde mesafe kaydettiği Dina Ebimbe ile alakalı olarak sürpriz bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİNE RET!

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Le Parisien'in haberine göre; Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Fransız futbolcu, Galatasaray'ın kendisine yaptığı teklifi reddetti.

GELMEK İSTEMİYOR

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Haberde, Junior Dimbe Ebimbe'nin Galatasaray'a gitmeye sıcak bakmadığı ifade edildi.

BİRÇOK MEVKİDE OYNUYOR

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23 yaşındaki oyuncu, sağ kanat, sol kanat ve orta saha olarak görev yapabiliyor. Frankfurt'un 2023 yılında PSG'den transfer ettiği başarılı oyuncu, Alman ekibinde 73 maça çıktı ve 13 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

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1.84 boyundaki oyuncunun piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

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