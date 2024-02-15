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Galatasaray yönetimi, Sparta Prag maçına dev prim belirledi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.02.2024 10:23 | Son Güncelleme:
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Bu akşam oynanacak Sparta Prag maçı öncesi Galatasaray yönetimi bu maça özel bir prim belirledi.

Galatasaray yönetimi, Sparta Prag maçına dev prim belirledi!

Galatasaray'da tüm gözler Sparta Prag ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçına çevrildi. Bu mücadeleyi kazanmaktan başka bir şey düşünmeyen sarı-kırmızılılarda verilecek prim de belli oldu.

TOPLAMDA 500 BİN EURO

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Galatasaray yönetimi, takımın turu geçmesi halinde toplamda 500 bin euro takıma dağıtma kararı aldı. Bu prim oyuncuları bir hayli mutlu ederken maça saatler kala herkesi motive etti.

MUHTEMEL 11'LER

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Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson Sanchez, Nelsson, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Panak, Krejci, Preciado, Laçi, Kairinen, Zeleny, Birmancevic, Karabec, Kuchta.

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