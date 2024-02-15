Galatasaray yönetimi, Sparta Prag maçına dev prim belirledi!

Galatasaray'da tüm gözler Sparta Prag ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçına çevrildi. Bu mücadeleyi kazanmaktan başka bir şey düşünmeyen sarı-kırmızılılarda verilecek prim de belli oldu.

TOPLAMDA 500 BİN EURO

Galatasaray yönetimi, takımın turu geçmesi halinde toplamda 500 bin euro takıma dağıtma kararı aldı. Bu prim oyuncuları bir hayli mutlu ederken maça saatler kala herkesi motive etti.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson Sanchez, Nelsson, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Panak, Krejci, Preciado, Laçi, Kairinen, Zeleny, Birmancevic, Karabec, Kuchta.





