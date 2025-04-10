Galatasaray yönetiminden Buruk'a tam destek: "Okan hocamızı kimseye yem etmeyiz"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Samsun seyahati öncesi İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Puan farkına bakmadıklarını ve bütün maçlara kazanmak için çıktıklarını aktaran Abdullah Kavukcu, "Her maç ayrı bir final. Samsun’u yenip, döneceğiz. Bütün hedefimiz bu. Hepimiz konsantre olduk, bunu düşünüyoruz. Biz puan farkına bakmıyoruz. Bütün maçlarımızı kazanmak için çıkıyoruz. Galatasaray ile ilgili karşı takımdan devamlı algı yapılıyor. Algıyı iyi yönetiyorlar. Bodrum FK maçı var, Bodrum FK hocasının ilk yarı çıkardığı kadro var. Maçtan sonra çıkıyor, 'Benim desteklediğim takım Fenerbahçe' diye açıklama yapıyor." dedi.

"BİZ BÜTÜN KURULAN OYUNLARIN HEPSİNİN FARKINDAYIZ"

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Kavukcu açıklamalarına şöyle devam etti;

"Bizim 8 maçımız kaldı. Final olarak görüp, hepsini kazanarak şampiyon olacağız. Bu algıyı kendilerince çok iyi yönetiyorlar. Biz Galatasarayız. Galatasaray sahada konuşur. Biz hiçbir zaman Galatasaray’ın haklarını yedirmeyiz. Kimse de yiyemez. Bizim hocamıza saldırı oldu. Rakibimizin muhabirleri algı yaptı. O algıda hocamızın suçu varmış gibi algı yaptılar. Dünya basınında Mourinho hakkında çok farklı haberler çıktı. Biz Türk futbolunu daha da geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ortamı germemek için de çok fazla agresif olmuyoruz. Hiç kimse Galatasaray’ın haklarını savunmadığımızı düşünmesin. Biz her masada varız. Her masada da Galatasaray'ın hakların savunuruz. Kimse de Galatasaray’ın haklarını yiyemez. Biz bütün kurulan oyunların hepsinin farkındayız. Düşünebiliyor musun, bir takım var ve hiç kırmızı kart görmemiş, penaltı olmamış. Bir takım var, ilk yarıda yenik, ikinci yarıda farklı bir şekilde galip geliyor. Biz bunları algı olarak konuşmuyoruz. Geçen sene, bu sene konuşuyorlardı. Kendi getirdikleri hakemler, yorumcular, örnek gösterdikleri Trio var. Beşiktaş bir hakem getirdi, 'Sarı kart' dedi. Bunları biz söylemiyoruz, bütün kamuoyu söylüyor. Herkes bunu biliyor, görüyor. Biz ne kadar konuşursak konuşalım, yapılanlar ortada. Başkanımızın liderliğinde her şeyi takip ediyoruz. İnşallah şampiyon olacağız. Maç maç bakacağız" ifadelerini kullandı.

'ÖNÜMÜZDEKİ SENE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇOK FARKLI YERLERDE OLACAĞIZ'

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde çok farklı yerlerde olacaklarını belirten Kavukcu, "Galatasaray geldiği konum itibarıyla, finansal konum itibarıyla bütün takımlardan daha önde. Zaten bunun çekememezliği var. Galatasaray’ın kimse önüne geçemez. Başkanımız liderliğinde inanılmaz projeler geliştiriyoruz. Şu anda Galatasaray öyle bir konuma geldi ki 3 aylık ödemesiyle Bankalar Birliği’ni kapatabilecek duruma geldi. Hedefimiz dünyada 10 tane kulüp varsa o ekonomik özgürlüğüne Galatasaray’ın da gelebileceğini görüyoruz. Çok farklı projelerimiz var. Başkanımız yakında açıklayacak. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi’nde çok farklı yerlerde olacağız" sözlerini sarf etti.

'STADIMIZI YENİLİYORUZ'

Stadyumu yenileyeceklerini söyleyen Kavukcu, "Dünyada bize gelmek isteyen o kadar çok futbolcu var ki isimleri şu an konuşsak zaten çok farklı olur. Her şeyin zamanı var. Galatasaray’ın adasını, bir şeyi satarak da kimseyi almayı da düşünmüyoruz. Galatasaray’ın yıllık bütçesi var. Statta yeni reklam alanları oluşturuyoruz. Stadımızı yeniliyoruz. Biz sadece futbolla ilgilenmiyoruz. Gece gündüz başkanımızla beraber çalışıyoruz" dedi.

'OKAN HOCAMIZI KİMSEYE YEM ETMEYİZ'

Teknik Direktör Okan Buruk'u kimseye yem etmeyeceklerini dile getiren Abdullah Kavukcu, "Okan hocamızla hiç ayrılmıyoruz. Okan hoca ile 1998 yılından beri beraberim, çok yakın arkadaşım. Okan hocamızı da kimseye yem etmeyiz. Okan hocamla inşallah 4 şampiyonluk birlikte göreceğiz. Şampiyonlar Ligi’nde de, Avrupa’da başarılı olacağız, bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Benim tek ricam şu; bütün taraftarlarımız kenetlensin. Algılara bakmasın. 8 tane final maçımız var. Aldığımız zaman puan fakrını konuşmamıza gerek yok. Rakibimizle 3 maç yaptık. 2’sini kazandık, 1’inde berabere kaldık. Mourinho Türkiye'ye geldi, Okan hoca gereken dersi verdi. Algı yapmanın da anlamı yok" diyerek sözlerini noktaladı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır