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Galatasaray yönetiminden Manchester United galibiyetine özel prim!

03.10.2023 15:34 | Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Manchester United ile karşılaşacak olan Galatasaray'da yönetimin kazanılması halinde vereceği prim belli oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray gruptaki ikinci maçında İngiliz ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Mutlak galibiyet için sahaya çıkan Sarı-Kırmızılılar'da mücadele öncesi yönetimin de kesenin ağzını açtığı ortaya çıktı.

1 MİLYON EURO...

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Sarı-kırmızılıların Manchester deplasmanından alacağı zafer de karşılıksız kalmayacak. Gruptaki bu kritik maça yönetim de özel prim verecek. Mücadelenin kazanılması halinde oyunculara ve teknik kadroya toplamda 1 milyon euro özel prim verileceği öğrenildi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplardaki her galibiyet için 2.8 milyon euro kazanıyor. Yönetim de bunun bir kısmını takıma dağıtıyor.

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