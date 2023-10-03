Galatasaray yönetiminden Manchester United galibiyetine özel prim!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray gruptaki ikinci maçında İngiliz ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Mutlak galibiyet için sahaya çıkan Sarı-Kırmızılılar'da mücadele öncesi yönetimin de kesenin ağzını açtığı ortaya çıktı.

1 MİLYON EURO...

Sarı-kırmızılıların Manchester deplasmanından alacağı zafer de karşılıksız kalmayacak. Gruptaki bu kritik maça yönetim de özel prim verecek. Mücadelenin kazanılması halinde oyunculara ve teknik kadroya toplamda 1 milyon euro özel prim verileceği öğrenildi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplardaki her galibiyet için 2.8 milyon euro kazanıyor. Yönetim de bunun bir kısmını takıma dağıtıyor.

