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Galatasaray yönetiminden oyuncuları sevinçten havaya uçuracak hamle!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.09.2024 13:59
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Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek lige 6'da 6'yla başlayan Galatasaray'da tüm camia havaya girmiş durumda. Moral olarak da en tepede yer alan sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek'ten oyuncuları daha da mutlu edecek bir hamle geliyor.

Galatasaray yönetiminden oyuncuları sevinçten havaya uçuracak hamle!

Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek bu sezona da fırtına gibi başlayan Galatasaray'da Dursun Özbek başarıyı karşılıksız bırakmama kararı aldı.

PRİM KONUŞULMAMIŞTI

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Fenerbahçe derbisine özel bir prim konuşmayan Dursun Özbek, oyuncularıyla böyle bir durumu paylaşmamıştı.

GALİBİYET SONRASI HEDİYE!

derbide-galatasaray-kadikoy-de-3-1-onde

Alınan galibiyet sonrası prim vermeye karar veren Dursun Özbek bu durumu tüm takımla paylaştı. Galatasaray yönetimi, derbi öncesi oyuncuların geçmişe dönük alacaklarına yönelik önemli bir ödeme gerçekleştirmişti. Ödemelerin yapılmasının ardından prim hediyesi oyuncuları bir hayli mutlu etti.

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galatasaray
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