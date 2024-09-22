Galatasaray yönetiminden oyuncuları sevinçten havaya uçuracak hamle!

Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek bu sezona da fırtına gibi başlayan Galatasaray'da Dursun Özbek başarıyı karşılıksız bırakmama kararı aldı.

PRİM KONUŞULMAMIŞTI

Fenerbahçe derbisine özel bir prim konuşmayan Dursun Özbek, oyuncularıyla böyle bir durumu paylaşmamıştı.

GALİBİYET SONRASI HEDİYE!

Alınan galibiyet sonrası prim vermeye karar veren Dursun Özbek bu durumu tüm takımla paylaştı. Galatasaray yönetimi, derbi öncesi oyuncuların geçmişe dönük alacaklarına yönelik önemli bir ödeme gerçekleştirmişti. Ödemelerin yapılmasının ardından prim hediyesi oyuncuları bir hayli mutlu etti.