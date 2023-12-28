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Galatasaray yönetiminden Süper Kupa'da Wilfried Zaha planı, menajeri de çağrıldı!

28.12.2023 07:54 | Son Güncelleme:
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Süper Kupa mücadelesiyle ikinci rauntta karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe mücadelesine az bir süre kala, Sarı-Kırmızılı ekipten Zaha için beklenmedik bir hamle geldi. İşte detaylar...

Wilfried Zaha

Wilfried Zaha

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak geldiği günden bu yana beklentileri bir türlü karşılayamayan Wilfried Zaha için Sarı-Kırmızılı yönetim beklenmedik bir hamle yaptı.

ARABİSTAN'DA SAHNE ONUN

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Ligde oynanan Fenerbahçe derbisinde kulübede olan Zaha'nın Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa karşılaşmasında ilk 11'e dönmesi beklenirken Fildişili oyuncunun performansı düşen Dries Mertens yerine kadroya girmesi bekleniyor.

MENAJERİNE HABER GÖNDERİLDİ

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Sabah'ın haberine göre, oyuncunun Suudi Arabistan'da sahneye çıkmasını fırsat gören yönetim, Zaha için tekliflere açık olduğunu menajerlere iletti.

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