Galatasaray yönetiminden Süper Kupa'da Wilfried Zaha planı, menajeri de çağrıldı!

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak geldiği günden bu yana beklentileri bir türlü karşılayamayan Wilfried Zaha için Sarı-Kırmızılı yönetim beklenmedik bir hamle yaptı.

ARABİSTAN'DA SAHNE ONUN

Ligde oynanan Fenerbahçe derbisinde kulübede olan Zaha'nın Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa karşılaşmasında ilk 11'e dönmesi beklenirken Fildişili oyuncunun performansı düşen Dries Mertens yerine kadroya girmesi bekleniyor.

MENAJERİNE HABER GÖNDERİLDİ

Sabah'ın haberine göre, oyuncunun Suudi Arabistan'da sahneye çıkmasını fırsat gören yönetim, Zaha için tekliflere açık olduğunu menajerlere iletti.





