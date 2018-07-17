Galatasaray Yusuf Yazıcı haberlerini yalanladı!

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı ile ilgili açıklama geldi.

Galatasaray, Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'yı istedikleri yönünde çıkan haberin doğru olmadığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ''Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Verin Yusuf'u Parlatalım" başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Galatasaray Spor Kulübü olarak, Yusuf Yazıcı ile ilgili böyle bir transfer girişimimiz söz konusu değildir'' ifadeleri kullanıldı.

