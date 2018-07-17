SPOR

Galatasaray Yusuf Yazıcı haberlerini yalanladı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.07.2018 17:39 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın, Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'yla ilgilendiği iddia edilmişti. Galatasaray, yaptığı açıklamada Yusuf Yazıcı ile ilgilendikleri yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Galatasaray Yusuf Yazıcı haberlerini yalanladı!

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı ile ilgili açıklama geldi.

Galatasaray, Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'yı istedikleri yönünde çıkan haberin doğru olmadığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ''Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Verin Yusuf'u Parlatalım" başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Galatasaray Spor Kulübü olarak, Yusuf Yazıcı ile ilgili böyle bir transfer girişimimiz söz konusu değildir'' ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Yusuf Yazıcı Trabzonspor

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