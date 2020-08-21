Galatasaray, Zach Hankins ile yollarını ayırdı

Galatasaray Doğa Sigorta, bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Zach Hankins ile, oyuncunun sağlık problemleri nedeniyle karşılıklı anlaşma yapılarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.
"Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımızın bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Zach Hankins ile kulübümüzün yolları, oyuncunun yaşadığı ve sezon öncesi hazırlık dönemimizi etkileyecek sağlık problemleri sebebiyle karşılıklı anlaşma yoluyla ayrılmıştır.
Zach Hankins'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kariyerinin geri kalanı için başarılar dileriz."
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