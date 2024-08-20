Galatasaray zehirlendiğini açıkladı! Barış Alper Yılmaz Şampiyonlar Ligi Young Boys maçında forma giyemeyecek

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında karşılaşacağı Young Boys mücadelesi öncesi kötü haber geldi.

'GIDA ZEHİRLENMESİ YAŞADI'

Sarı - kırmızılıların resmi kanallardan yaptığı açıklamada, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz'ın kafileye dahil edilmediği duyuruldu.

O İSİMLER DE GÖTÜRÜLMEDİ

UEFA'ya bildirilmeyen Eyüp Aydın, Oliveira, Yusuf Demir, Taylan Antalyalı ve Halil Dervişoğlu da İsviçre'ye götürülmezken, sakatlığı devam eden Davinson Sanchez de sakatlığı nedeniyle götürülmedi.

Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklama şöyle:

"Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre’ye hareket eden kafilede yer almadı. Futbolcumuzun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecek."

İŞTE GALATASARAY'IN KAMP KADROSU;