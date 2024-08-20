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Galatasaray zehirlendiğini açıkladı! Barış Alper Yılmaz Şampiyonlar Ligi Young Boys maçında forma giyemeyecek

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
20.08.2024 11:47
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Son dakika... Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Young Boys maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı - kırmızılılardan yapılan açıklamada takımın yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz'ın yaşadığı gıda zehirlenmesi nedeniyle kadroya alınmadığı açıklandı. Bu durum Galatasaray cephesinde endişeye neden oldu. İşte detaylar...

Galatasaray zehirlendiğini açıkladı! Barış Alper Yılmaz Şampiyonlar Ligi Young Boys maçında forma giyemeyecek
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında karşılaşacağı Young Boys mücadelesi öncesi kötü haber geldi.

'GIDA ZEHİRLENMESİ YAŞADI'

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Sarı - kırmızılıların resmi kanallardan yaptığı açıklamada, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz'ın kafileye dahil edilmediği duyuruldu.

O İSİMLER DE GÖTÜRÜLMEDİ

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UEFA'ya bildirilmeyen Eyüp Aydın, Oliveira, Yusuf Demir, Taylan Antalyalı ve Halil Dervişoğlu da İsviçre'ye götürülmezken, sakatlığı devam eden Davinson Sanchez de sakatlığı nedeniyle götürülmedi.

Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklama şöyle:

"Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre’ye hareket eden kafilede yer almadı. Futbolcumuzun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecek."

İŞTE GALATASARAY'IN KAMP KADROSU;

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Anahtar Kelimeler:
Young Boys Barış Alper Yılmaz galatasaray
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