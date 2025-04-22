Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u eleyerek finale yükseldi!

Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Türkiye Kupası mücadelesine 3. turdan başlayan Konyaspor, çeyrek finalde İskenderunspor'u elemişti. Kupaya grup etabından başlayan Galatasaray ise çeyrek finaldeki derbide Fenerbahçe'yi eleyip yarı final biletini almıştı. Finale çıkmak için karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde kazanan 5-1'lik skorla Galatasaray oldu.

TORREIRA VE OSIMHEN ATMAYA DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın bu sezonki en golcü oyuncusu Osimhen, gollerine Konya'da da devam etti. Takımını 1-0 öne geçiren golü atan Osimhen'e Torreira eşlik etti. Lucas Torreira da bu golüyle birlikte son 5 maçta 3 gol atmış oldu.

SALLAI KENDİNİ BULDU

Galatasaray'ın diğer gollerini Sallai (2) ve Yusuf Demir kaydetti. Süper Lig'de istediği forma şansını bulamayan Sallai, Okan Buruk'un kendisine verdiği şansı iyi değerlendirdi ve yarı finalde iki gol atarak takımına büyük katkı sağladı.

YUNUS AKGÜN, GALATASARAY İLE 100. MAÇINA ÇIKTI

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte sarı-kırmızılılarla 100. resmi maçına çıktı.

FİNALDE RAKİBİNİ BEKLİYOR

Finale çıkacak son ekibi belirleyecek mücadele 24 nisan Perşembe günü Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak. Maçın kazananı finalde Galatasaray'ın rakibi olacak.

KUPADA 6'NCI RANDEVU

5 eksikle maça çıkacak olan Galatasaray, Konyaspor ile ligde oynadığı iki müsabakayı da kazandı. Kupada 6'ncı kez karşılaşacak olan iki takımdan Galatasaray bugüne kadar 3 galibiyet aldı, 2 maçta beraberlikle sonuçlandı. Sarı- kırmızılı ekip bugüne kadar 18 kez kupayı müzesine götürürken, Konyaspor'da 1 kez götürdü.

Galatasaray'da son lig maçındaki Bodrumspor karşısındaki ilk 11'e göre kalede Muslera yerine Günay Güvenç, Eren Elmalı ve Sara'nın yerine de Jakobs ve Mertens forma giydi.

Konyaspor'da ise son oynadıkları Hatayspor mücadelesinin 11'ine göre, Yasir Subaşı yerine Guilherme, Pedrinho yerine Melih ibrahimoğlu, Bazoer yerine Boranijasevic görev aldı. Yeşil-beyazlılarda kart cezası bulunmazken tedavileri devam eden Tunahan Taşçı, Keyta, Boetang, Calusic ve Guilherme kadroda yer almadı.