Süper Lig'de Demba Ba bombası!

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, önceliğini forvete verdi. Çin'in Guangzhou Evergrande takımıyla Ocak ayında sözleşmesi sona erecek olan Alan Carvalho'yla prensip anlaşmasına varan Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre 1 değil 2 forveti kadrosuna katmak istiyor.

Alan'ın dışında bir golcü daha almak isteyen Cimbom, yine Çin'den Demba Ba veya Benfica'nın gözden çıkardığı Facundo Ferreyra'yı kiralamak için temaslarını sürdürüyor.

DİĞER İSİM KALINIC!

İtalya'da Fiorentina formasıyla fırtına gibi esmesine rağmen Milan'da beklentileri tam olarak karşılayamayan ve bu yaz transfer olduğu Atletico Madrid'te de gözden düşen Nikola Kalinic de Galatasaray'a önerilen diğer bir isim. Celta Vigo'da 12 maçta 7 gol atan ve 4 asist üreten Maxi Gomez'i gözüne kestiren Atletico Madrid'in önünde maaş probleminin olduğu belirtildi. 293 milyon Euro'luk harcamasıyla bütçesinin üzerine çıkan Atletico Madrid'in Nikola Kalinic için gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

Bu sezon 7'si La Liga olmak üzere 11 maça çıkan Hırvat santrfor, bu mücadelelerin sadece 1'inde rakip fileleri havalandırabilmişti. Bu yaz 14,5 milyon Euro bonservis bedeliyle İspanya'nın yolunu tutan 30 yaşındaki golcünün 2021'e kadar Atletico Madrid'le sözleşmesi bulunuyor.

(Habertürk)

