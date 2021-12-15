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Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

15.12.2021 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Fatih Terim, antrenmandan önce futbolcularla yaklaşık 2 saat süren ve genel konuların da üzerinde durulduğu bir görüntülü analiz toplantısı düzenledi

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce teknik direktör Fatih Terim, futbolcularla yaklaşık 2 saat süren ve genel konuların da üzerinde durulduğu bir görüntülü analiz toplantısı düzenledi.

Toplantının ardından ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oynandı. Çalışma, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Fransa'dan dönen ve yapılan tetkikleri sonrası tedavisine İstanbul'da devam edilmesine karar verilen Sacha Boey, günü sağlık ekibi tarafından kendisi için hazırlanan program dahilinde geçirdi.

Süper Lig'de 2 gün önce oynanan Demir Grup Sivasspor maçında Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışmanın ardından yapılan MR tetkikleri sonrası sol dizinde darbeye bağlı kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilen Christian Luyindama'nın tedavisine başlandı.

Fernando Muslera ile sol kasık (adductor) adale grubunda hissettiği ağrı nedeniyle Sivasspor maçında forma giyemeyen Marcao'nun tedavisine de devam edildi.

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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