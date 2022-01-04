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Galatasaray'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor

04.01.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü sahasında GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman ısınma hareketleri ile başladı. Gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması üzerinde duran futbolcular, idmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yaptı. Çalışma, soğuma hareketleriyle sona erdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk ile Fatih Öztürk'ün tedavi ve izolasyon süreci sürüyor. Milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed antrenmanda yer almadı.

Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera ve Mbaye Diagne'nin de tedavisine devam edildi.

Galatasaray, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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