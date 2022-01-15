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Galatasaray'da Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu

15.01.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı futbol takımı, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Afrika Uluslar Kupası için milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed, sarı kart cezalısı Victor Nelsson ile sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan, Ryan Babel, Arda Turan ve Christian Luyindama, kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Galatasaray'ın Hatayspor müsabakası kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Gustavo Assunçao, Bartuğ Elmaz, Berkan Kutlu, Olimpiu Morutan, Atalay Babacan, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sacha Boey, Fatih Öztürk.

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