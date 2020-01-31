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Galatasaray'da Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.01.2020 15:34 | Son Güncelleme

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi.

Galatasaray'da Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde takım listelerinin yayımlandığı sayfada, Nzonzi'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Galatasaray'ın sezon başında İtalya'nın Roma ekibinden transfer ettiği Fransız futbolcu, disiplinsiz davranışları nedeniyle Süper Lig'in 15. haftası öncesinde kadro dışı bırakılmıştı.

Steven Nzonzi, sarı-kırmızılı takımda 15 resmi müsabakada forma giydi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Steven N'Zonzi Spor Toto Süper Lig

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