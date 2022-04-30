Galatasaray'da seçim, 4-11 Haziran'da yapılacak

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, olağanüstü seçimli genel kurulun 4 Haziran'da, çoğunluk sağlanamaması durumunda 11 Haziran'da yapılması için karar alacaklarını söyledi.

Sarı-kırmızılı kulüpte bugün yapılması gereken olağanüstü seçimli genel kurulun mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından üyelerin sert eleştirilerine maruz kalan başkan Elmas, Nef Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Elmas, dün yaptığı basın toplantısında seçime gideceklerini söylemesine rağmen farklı bir algı oluştuğunu belirterek, "Maalesef dün yaptığım basın toplantısının üzerine tekrar bir basın toplantısı yapma zarureti hasıl oldu. Yaptığım açıklamalarda anlatmak istediklerimin tam tersi bir algı oluşturulmaya çalıştırılırken, o algı belirli kişiler tarafından da körüklendi. 26 Mart tarihinde gerçekleşen olağan genel kurulumuzun sonrasında ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, geçmişte yapılan örneklerin haricinde Galatasaray'In önünü açmak ve seçim yapmak üzere üzerimize düşen her şeyi yaptık. Bunu anlamamakta ısrar eden, kendi Galatasaray içi siyaseti için kullanmak isteyenlere tekrar üstüne basa basa söylüyorum; bu seçim olacak. Anlamıyorlar, tekrar söylüyorum. Bu seçim olacak." diye konuştu.

İdari ibrasızlıkla sonuçlanan olağan genel kurulun ardından en erken tarihe seçim kararı aldıklarını anlatan Elmas, şu ifadeleri kullandı:

"Bir takım davalar oldu. Bütün savunmaları adaylarla beraber yaptık. Bütün bu süreçte bir kez daha 'bu seçim olmayacak' diye bir şey ağzımdan çıkmadığı gibi her seferinde bu seçimin olacağını ve Galatasaray'ın iradesinin gereğinin yapılacağını söyledik. Tüm hukuki girişimlerde herkesin bilgisi dahilinde hareket ettik. Dün sabah elimize bugün yapılması gereken seçimimizin iptal olduğuna dair mahkeme kararı ulaştı. Bu karardan sonra adaylarımızı ve divan başkanımızı davet ettik, bir istişare yaptık. Onlar bize 21-28 Mayıs tarihini istediklerini söyledi. Bu tarihin tüzüğümüze göre yürürlüğe girebilmesi için en geç salı gününe kadar yönetim kurulu kararının alınması gerekiyordu. Bu kadar önemli bir konuda çok kısa bir süre istişare etmek üzere izin istedim. Bu arada da seçimin bugün yapılabilmesi adına ilgili mahkemeye başvuruda bulunarak tedbir kararının kalkmasını istedik. Yapmış olduğumuz başvurunun reddi kararı bize 15.46'da ulaştı. Seçim yapılacak ama tarihi ile ilgili birçok şeyi doğrulamamız gerekiyordu. İstişare etmek için Galatasaray Başkanı ve Yönetim Kurulunun kısa bir süre istemesi çok doğaldır. Önümüzde 2 tane tarih bulunuyor. Biri adayların istediği ve divan kurulunda tavsiye kararı alınan 21-28 Mayıs. Bir diğeri de üyelerimizin de imza topladığı, 4-11 Haziran tarihleri. Bu iki tarih arasında bir karar vermemiz gerekiyordu. Pazartesi günü 4-11 Haziran olarak karar alıp yürürlüğe sokacağız. Galatasaray'da seçim olacak. Başkalarının yaptığı gibi genel kurul iradesine rağmen bu koltuklarda oturmayacağız."

- "Olağanüstü divan kuruluyla ilgili endişelerimiz gerçekleşti"

Burak Elmas, bugün yapılan olağanüstü divan kurulu toplantısında yapılan konuşmalara müdahale etmeyen divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan'a teessüflerini ilettiğini söyledi.

Olağanüstü divan kurulu toplantısıyla ilgili tüm endişelerinin gerçekleştiğini söyleyen sarı-kırmızılı kulübün başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün Sayın Divan Kurulu Başkanımız, olağanüstü divan kurulu toplantısı kararı aldı. Biz henüz iptal başvurusunu yeni yapmıştık ama sonucu almamıştık. Divan kurulumuza göreve geldiğimiz ilk günden itibaren büyük bir saygı gösterdik. Görevimiz süresince bütün divan kurulu toplantılarına katıldık. Bu gelişmeler ışığında alınacak bir karardan sonra daha rahatlamış bir divan kurulunu organize etmek yerine divan kurulu başkanımızın böyle bir tercihte bulunmasına katılmadık. Nasıl onların istediği tarihte toplantı yapmak tüzüğün kendilerine tanıdığı bir haksa yönetim kurulu olarak bu toplantıyı doğru bulmamamız ve katılmamamız çok doğal bir hakkımızdır. Katılmamamız, toplantının kendisi gibi doğal değil, olağanüstü bir karardır. Sonuçta toplantıyla ilgili endişelerimiz gerçekleşti. Bu toplantıda bütün bu süreçte seçimi yapacağımızı defalarca belirtmemize rağmen yangın yapmak isteyen, geçmişte yaptıkları hareketleri unutarak hiçbir şey yokmuş gibi ve herhangi bir yüz kızarması olmadan çıkıp Galatasaray başkanına hakaret eden disiplinlik en az 4-5 konuşma oldu. Toplantıdan sonra Sayın Divan Kurulu Başkanımızı arayarak bu toplantıdaki konuşmalar, yapılan ithamlar, Galatasaray Başkanlık makamına yönelik çirkin söylemler ile ilgili herhangi bir müdahalede bulunmamasının bugüne kadar birlikte yürüttüğümüz hem kişisel saygı ve sevgi ilişkisi hem de başkan-divan kurulu başkanı ilişkisi çerçevesinde kendisine teessüflerimi belirttim."

Burak Elmas, eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve eski başkanlar dahil birçok kişiyi konuşmaya davet ederek, şunları kaydetti:

"Kişisel hınçlarınız, iktidar hırslarınız olabilir. Yaptığınız konuşmaların bedelinin Galatasaray'a gelecekte olacağını düşünerek hareket etmelisiniz. Maalesef geçmişte bu kulübün iradesini gerçekleştirmeyerek mahkemeden aldığı kararla orada oturmayı tercih etmiş, konuşma yaptıkları yerde divan üyelerinin linç edildiği zaman bir kere olsun engellemeyen arkadaşlarımız hiçbir şey olmamış gibi konuşmalar yaptılar. Bir de üstüne yalan söylediler. Altı yönetici arkadaşımın hazır bulunduğu 27 Mart'ta yapılan bütçe oylamasında hiçbir yöneticimizin orada olmadığını iddia ettiler. Bu yalan söylenirken kimse bir şey demedi. Tüm görevim süresinde Galatasaray'ın ayrışmaması, her söyleyeceğim yorum ve cevapta zarar görmemesi adına büyük bir tevazu, samimiyet ve nezaketle davranmaya özen gösterdim. Bunu zafiyet, bize yapılacak hakaretlerin veya hakkımızda söylenecek yalanların karşılıksız kalacağı şeklinde algılayan insanlar olmuş. Kendi başkanı konuşurken ayağa kalkmayan, kendi başkanı Galatasaray üyeleri tarafından eleştirilirken masada oturmayı tercih edip alkışlayan, Galatasaray iradesini geçmişte tanımamış kimse, Galatasaray başkanlık makamından bahsederek buraya aday olan ancak bu makamı tanımadığını söyleyen hiç kimse bana Galatasaraylılık öğretmeye kalkmasın. Herkesin artık konuşması lazım. Eski başkanlarımız da çıkıp konuşsun. Bir çağrım da Galatasaray siyasetinde kendi iradesi olmasa da kullanılmaya çalışılan Sayın Fatih Terim'edir. O da çıksın konuşsun. Herkes açık açık bildiklerini anlatsın, Galatasaray da rahatlasın. Artık kötü niyetli kişiler ortalığı boş bularak Galatasaray üzerinde oyun oynamasın."

Olağanüstü divan kurulu toplantısına gitmediği için memnun olduğunu aktaran Elmas, "Divan kurulundaki konuşulanlara cevap vermediğim için pişman değilim. Gitmediğim için çok memnunum. Galatasaray'da benim açımdan üslup, davranış ve konuşmalar açısından ileride büyük bir yara olarak yer alacak böyle bir divan kuruluna gitmediğim için çok memnunum." değerlendirmesinde bulundum.

- "Seçimi erteletmek istesem aslında çok basit bir yolu vardı"

Burak Elmas, seçimi engelleyenin aslında kendisi olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Yargının kulüp için daha önceki idari ibrasızlıklarla ilgili verdiği iptal kararlarını hatırlatan Burak Elmas, "Seçimi erteletmek istesem aslında çok basit bir yolu vardı. Kendim idari ibrasızlığın iptali için başvururdum. Zaten bunla ilgili Yargıtay kararı vardı. Ondan sonra da bu seçime girme hakkını kazanırdım. Bu seçimi 30 Nisan'a değil haziran veya temmuz ayına da erteleyebilirdim ama bunların hiçbirini yapmadık. Elimizde basit yollar varken böyle bir yolu seçmemiz çok saçma olur. Özellikle 1 gün önce seçimin tedbir kararını almak da böyle niyeti bulunan bir insan için delilik olurdu." diye konuştu.

- "Başardığımız tek şey Galatasaray içindeki karşıtlığı birleştirmek oldu"

Burak Elmas, Galatasaray içindeki zıt görüşlerin kendileri karşısında birleştiğini söyledi.

Galatasaray'ın bir fikir mücadelesi vermesi gerektiğini dile getiren sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Birleştirmek adına kimseyi ayırt etmeden birlikte çalışarak bu birlikteliği başaracağımızı samimiyetle ümit etmiştim. Başardığımız tek şey Galatasaray içindeki karşıtlığı birleştirmek oldu. Birbiriyle aynı masada yemek yemeyen, konuşmayan üyelerimiz bir araya geldi. O da birlikteliği sağlamak isteyen bize karşı bir araya geldiler. Galatasaray'da yapılması gerekenler konusunda bir araya gelmelerini isterdim. Artık birleşmenin bu davranış biçimi ve alışkanlıklarla kolay kolay olmayacağını düşünüyorum. Galatasaray bundan sonra bir fikir mücadelesi verecek. Herkesin bahsettiği birleşme iradesi birçok kesimde yok. Olan tek şey var o da iktidar olma iradesi. Herkesin iktidar iradesinin olduğu bir ortamda birleşmenin çok zor olacağını düşünüyorum. Bundan sonra bir fikir mücadelesi olacak. Hangi fikir daha kuvvetli destek alırsa o fikir devam edecek. Önümüzde çok büyük tehlikeler var ama bunu ne kadar söylesek algılanmadı." şeklinde görüş belirtti.

Başkan Burak Elmas, haziran ayında seçim gerçekleşmesi durumunda futbol takımının transfer çalışmalarının nasıl yürüyeceğinin sorulması üzerine, "Aciliyeti olmayan işleri yeni yönetimler yapacak ama acil, Galatasaray'ın yarınını etkileyecek kararlar varsa Galatarasay'ı kararsız bırakmayız. Uzun vadeli kararları şimdi almamız mümkün değil." diyerek sözlerini tamamladı.

