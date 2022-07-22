Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Aktivasyon ve koşu çalışmalarıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Yeni transferler Haris Seferovic ve Leo Dubois, sarı-kırmızılılarda ilk antrenmanına çıktı. İzinden dönen Christian Luyindama da idmanda yer aldı.

Galatasaray, yarın akşam yapacağı antrenmanla 2022-2023 sezonu hazırlıklarına devam edecek.



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