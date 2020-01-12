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  4. Galatasaray'da Ahmet Çalık antrenmanı yarıda bıraktı

Galatasaray'da Ahmet Çalık antrenmanı yarıda bıraktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.01.2020 17:49 | Son Güncelleme

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü. Lemina ile girdiği ikili mücadele sırasında sakatlanan Ahmet Çalık, antrenmanı yarıda bıraktı. Radamel Falcao ve Jean Michael Seri ise antrenmana katılmadı.

Galatasaray'da Ahmet Çalık antrenmanı yarıda bıraktı

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koşunun ardından, yarı sahada üç ekip halinde tek kale hücum ve kanat organizasyonu çalıştı.

FALCAO VE SERİ KATILMADI, AHMET ÇALIK YARIDA BIRAKTI

İdmanın son kısmında, bazı oyuncular pas çalışması yaparken, bir kısmı da ceza sahası dışından şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenmana koruma amacıyla salonda çalışan Radamel Falcao ve Jean Michael Seri katılmadı. Lemina ile girdiği ikili mücadele sırasında sakatlanan Ahmet Çalık, sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından antrenmanı yarıda bıraktı.

TERİM, EMRE MOR İLE ÖZEL OLARAK KONUŞTU

Fatih Terim sık sık çalışmayı durdurarak oyuncularını uyarırken, Terim'in idman sonunda sahada Emre Mor ile özel olarak konuştuğu görüldü. Yeni transfer Jesse Sekidika antrenman sonrasında yardımcı antrenör gözetiminde ekstra çalışma yaptı.

(AA)

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