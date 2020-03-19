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Galatasaraylı Abdurrahim Albayrak'a koronavirüs testi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.03.2020 16:09 | Son Güncelleme

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak yaşadığı öksürük ve ateş şikayeti nedeniyle koronavirüs testi yaptırdı.

Galatasaraylı Abdurrahim Albayrak'a koronavirüs testi!

Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak koronavirüs testi yaptırdı. Sosyal medyada kısa süre içinde yayılan bu haber gündem oldu. Taraflı tarafsız herkesin merak ettiği ve yakından takip ettiği haberin sonucu da kısa sürede ortaya çıktı.

KORKULAN OLMADI

Koronavirüs testi sonuçlandı ve korkulan olmadı. Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testinin negatif çıkması herkese rahat nefes aldırdı.

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