Galatasaraylı basketbolcu Göksenin Köksal'dan Ozan Tufan'a gönderme

Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 80-75 yendi; 2012'de açılan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki ilk galibiyetini elde etti. 9 yıl sonra gelen galibiyet sonrası Fenerbahçe futbol takımı Ozan Tufan'ın maç sonu açıklamalarına gönderme geldi.

Galatasaray camiası, Ozan Tufan'ın 3-1 yenildikleri maç sonrası yayıncı kuruluşa hakem hatalarını eleştirirken kullandığı "Böyle bir şey olabilir mi ya" sözlerini ti'ye alırken; bu akşam da göndermeler devam etti.

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı Kaptanı Göksenin Köksal, maç sonrası taktik tahtasına "Ataşehir Hatırası 26.02.2020" yazılı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Göksenin Köksal gönderi mesajına ise "Böyle bir şey olabilir mi ya?" yazdı ve şaşkınlık ile gözyaşı emojilerini kullandı.





