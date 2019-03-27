Galatasaraylı Beknaz Almazbekov’un fair-play örneği dünya basınında gündem oldu

U14 Ligi 25. haftasında Galatasaray'ın İstanbulspor’u 2-0 yendiği maçta Beknaz Almazbekov fair-play örneği gösterdi ve penaltı atışını bilerek dışarı gönderdi.

Kırgızistanlu futbolcu bir pozisyonda yerde kalınca hakem Tuğçe Duman, penaltı kararı verdi. Beknaz, penaltı kararının yanlış olduğunu söylese de hakem kararını değiştirmedi. Bunun üzerine genç futbolcu bir centilmenlik örneği göstererek atışı dışarı gönderdi.

Hocası, takım arkadaşları ve rakipleri tarafından tebrik edilen Beknaz'ın davranışı Avrupa basınında da manşetlere çıktı. İngiliz The Guardian gazetesi haberi "Fair Play: Galatasaray’ın genç yıldızı penaltıyı bilerek kaçırdı" başlığıyla verirken, Belçika basını ise yılın fair play ödülünün Beknaz Almazbekov’a verileceğini yazdı.

GARY LINEKER PAYLAŞTI

Öte yandan İngilizlerin efsane futbolcusu Gary Lineker de Twitter hesabından pozisyonun videosunu paylaşarak alkış emojisi koydu.

