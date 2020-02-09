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Galatasaraylı Emre Akbaba, Adem Büyük ve Seri'nin açıklamaları

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.02.2020 21:50 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı kırmızılılardan Emre Akbaba, Adem Büyük ve Seri açıklamalarda bulundu.

Galatasaraylı Emre Akbaba, Adem Büyük ve Seri'nin açıklamaları

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile karşılaştığı ve 3-0 kazandığı maçın ardından sarı kırmızılılarda Emre Akbaba, mücadelede 2 gol kaydeden Adem Büyük ve Seri yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte yıldız futbolcuların açıklamaları;

SERİ: HER MAÇ FİNAL

Galatasaray'ın, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Jean Michael Seri açıklamalarda bulundu.

Sezonun 2. yarısında farklı bir oyuna geçiş yaptıklarını kaydeden Fildişili oyuncu, "Maça çok istekle, ciddi şekilde başladık, kazanmak istediğimizi gösterdik. Sezonun 2. yarısı başladığından beri her maçı final havasında oynuyoruz ve hazırlıklarımızı da böyle yapıyoruz. Bugün de sonucunu gördük." dedi.

Seri, "Saha dışında Lemina ile iyi bir arkadaşlığımız var. Birbirimizi tamamlıyoruz, konuşmadan bile bakışarak anlaşabiliyoruz. Bunun da meyvesini alıyoruz, performansımıza yansıyor. Bu çok önemli, sadece antrenmanlarda değil, maçta da iletişim önemli." ifadelerini kullandı.

ADEM BÜYÜK: SAVAŞMAYA GELDİM

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Adem Büyük, karşılaşmanın ardından konuştu.

"Biz Galatasaray'ız, her maçı kazanmak zorundayız" diyen Adem, şampiyonluk için Galatasaray'a geldiğini belirtti ve, "Ben buraya savaşmaya, başarılı olmaya, kupalar kazanmaya geldim. Galatasaray Türkiye'nin en büyük camiası, kupalar kaldırmaya alışkın. Zor olacağını biliyordum, burada çok kariyerli, yetenekli oyuncular var. Ne olursa olsun çalışmayı bırakmamam gerektiğini biliyoruz. Çok iyi bir rekabet ve arkadaşlık ortamı var. Bundan sonra daha çok çalışıp, daha önemli işler yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

EMRE AKBABA: HER MAÇ YÜZDE 100'ÜMÜ VERİYORUM

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından Emre Akbaba açıklamalarda bulundu.

Maçı yorumlayan milli oyuncu, "Zor bir deplasman olacağını biliyorduk, Kasımpaşa deplasmanı kolay değil. Önde iyi baskı kurduk ve skoru erken bulduk. Hafta hafta düşünüyoruz ve bu şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.

Kendi performansını değerlendirmesi istenen Emre Akbaba, "Her maç yüzde 100'ümü veriyorum ve bu şekilde devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
KARAKTERLİSİN ADEM ADAMSIN ADAM
Şampiyonluğun senin hakkın olduğu gün gibi açık....Diğerleri trıvrı
sen gs ye geldiysen anca penaltı atmaya gelirsin savasmana gerek yok at kendini yerlere zaten hakem hemen calar penaltıyı diagnr gıbı atatsın
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