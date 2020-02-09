Galatasaraylı Emre Akbaba, Adem Büyük ve Seri'nin açıklamaları

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile karşılaştığı ve 3-0 kazandığı maçın ardından sarı kırmızılılarda Emre Akbaba, mücadelede 2 gol kaydeden Adem Büyük ve Seri yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte yıldız futbolcuların açıklamaları;

SERİ: HER MAÇ FİNAL

Galatasaray'ın, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Jean Michael Seri açıklamalarda bulundu.

Sezonun 2. yarısında farklı bir oyuna geçiş yaptıklarını kaydeden Fildişili oyuncu, "Maça çok istekle, ciddi şekilde başladık, kazanmak istediğimizi gösterdik. Sezonun 2. yarısı başladığından beri her maçı final havasında oynuyoruz ve hazırlıklarımızı da böyle yapıyoruz. Bugün de sonucunu gördük." dedi.

Seri, "Saha dışında Lemina ile iyi bir arkadaşlığımız var. Birbirimizi tamamlıyoruz, konuşmadan bile bakışarak anlaşabiliyoruz. Bunun da meyvesini alıyoruz, performansımıza yansıyor. Bu çok önemli, sadece antrenmanlarda değil, maçta da iletişim önemli." ifadelerini kullandı.

ADEM BÜYÜK: SAVAŞMAYA GELDİM

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Adem Büyük, karşılaşmanın ardından konuştu.