Galatasaraylı Emre Kılınç: Kazanan bir takım haline geliyoruz

Galatasaraylı Emre Kılınç, 2-0'lık Başakşehir galibiyetini değerlendirirken, "Sahada birbiri için mücadele eden bir takım vardı. 3 maçtır kazanıyoruz. Kazanan bir takım haline geliyoruz. 2. yarı biraz geri çekildik ancak skor elde etmiştik. Oyun bizim kontrolümüz altındaydı. Her zaman daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum" dedi.

Takıma uyum sağlaması konusunda ise orta saha oyuncusu, "Bunu yaratan faktör hocamız, takım arkadaşlarımız, Arda ağabey. Beni takım hemen içlerine kabul etti. Çok büyük yardımları oldu. Yeni transferler yıllardır bu takımdaymış gibi. Birbirimize yardım ediyoruz. Bunu ortaya koyduğumuzda saha içinde uyum sorunu olmuyor" diye konuştu.

Farklı mevkilerde oynadığının ve kendisini hangi mevkide rahat hissettiğinin sorulması üzerine ise Emre Kılınç, "Çok mevki değiştiriyorum. Benim için sorun değil. Önemli olan kazanmak, takıma katkı sağlamak. Dışarıdan izleyenler ve hocamız katkı sağladığımı düşünüyorsa ne mutlu bana" ifadelerini kullandı.

