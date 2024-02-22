Galatasaraylı eski oyuncudan sürpriz transfer! Fernando Reges ülkesine döndü

Galatasaray’ın eski Brezilyalı futbolcusu Fernando Reges’in yeni durağı belli oldu. Brezilya Serie A ekibi Internacional, 36 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

BİRÇOK BÜYÜK TAKIMDA FORMA GİYMİŞTİ

Galatasaray’ın yanı sıra Avrupa’da Porto, Manchester City ve Sevilla’da forma giyen tecrübeli futbolcu, geçen ay profesyonel kariyerine başladığı Brezilya 2. Lig ekibi Vila Nova’ya imza atmıştı.

Brezilyalı oyuncu, Galatasaray’da 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası, Sevilla’da ise 2 defa UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu elde etti.

Kariyerinde toplam 599 maça çıkan Fernando, 22 gol ve 27 asistlik performans sergiledi.





