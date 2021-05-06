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Galatasaraylı eski yöneticiden Fenerbahçe'ye gönderme

06.05.2021 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı etkisi alan 20'li yaşlar akımına Galatasaray'ın eski yöneticisi Haldun Üstünel de Fenerbahçe fotoğrafıyla katıldı. 3 yıldızlı 2 tane Fenerbahçe logosunu yan yana koyan Üstünel'in bu paylaşımı sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.

Galatasaraylı eski yöneticiden Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray'da görev yaptığı süre boyunca dünyaca ünlü yıldızlara sarı-kırmızılı formayı giydirerek 'Transfer sihirbazı' lakabını alan eski yönetici Haldun Üstünel, Fenerbahçe paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

20'li yaşlar akımına Fenerbahçe'nin 3 yıldızlı logolarının fotoğrafıyla katılan Haldun Üstünel'e sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi. Bu paylaşımı gören Galatasaray taraftarları beğeni yağmuruna tuttu.

ARDA TURAN BEĞENDİ

Ayrıca Üstünel'in yaptığı paylaşımı Galatasaray kaptanı Arda Turan'ın da beğenmesi dikkat çekti.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
fenerbahce olmasa bunlar ne yapacak hayatları fenerbahce yazık garipler

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