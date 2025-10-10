SPOR

Galatasaraylı file bekçisi Uğurcan Çakır'dan Bulgaristan maçı öncesi sakatlık açıklaması!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın kalecilerinden Uğurcan Çakır, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın kalecilerinden Uğurcan Çakır, yarın Türkiye'yi gururlandıracak bir sonuçla sahadan ayrılmak istediklerini söyledi.

Uğurcan, karşılaşmanın oynanacağı Vasil Levski Ulusal Stadı'ndaki basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEYİMİZLE HAZIRIZ"

Galatasaraylı file bekçisi Uğurcan Çakır dan Bulgaristan maçı öncesi sakatlık açıklaması! 1

Maça iyi hazırlandıklarını belirten Uğurcan, "Bulgaristan hoca değişikliğine gitti, hocamız bize eski maçlarındaki taktikleri gösterdi, neler yapmak istediklerini gösterdi. Biz de çalışma fırsatı bulduk. En iyi şekilde hazırlandık, inşallah yarın ülkemizi gururlandıracak bir sonuçla buradan ayrılmak istiyoruz. Bulgaristan iyi bir takım, yeni bir hocaları var. Her şeyimizle bu maça hazırız." dedi.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Galatasaraylı file bekçisi Uğurcan Çakır dan Bulgaristan maçı öncesi sakatlık açıklaması! 2

Milli takımın ilk iki idmanında yer alamayan Uğurcan, maça hazır olduğunu kaydederek, "Bileğimde son maçlarda biraz ağrı hissetmiştim, hocam sağ olsun iki gün izin verdi, dinlenme fırsatı buldum. Takımımda maçlar yoğundu bildiğiniz gibi, şu an kendimi fiziksel ve mental olarak iyi hissediyorum. Hocam görev verirse elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

