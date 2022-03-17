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Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk'ten eşi Ebru Şancı'nın fotoğrafına yorum: Ne büyük kafa çıkmışsın

17.03.2022 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Eski manken Şancı, eşiyle yaptığı WhatsApp konuşmasını takipçileriyle paylaştı. Öztürk'ün eşinin fotoğrafı için yaptığı yorum ise şaşırttı. Öztürk'ün eşinin Galatasaray formalı fotoğrafına "Ne büyük kafa çıkmışsın" yorumunu yaptı.

Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk'ten eşi Ebru Şancı'nın fotoğrafına yorum: Ne büyük kafa çıkmışsın

Galatasaray'da oynayan Alpaslan Öztürk ile evli olan 3 çocuk annesi Ebru Şancı, özel hayatıyla ilgili sosya medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor. Şancı son olarak futbolcu eşiyle WhatsApp'tan yaptığı konuşmayı hayranlarıyla paylaştı.

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"NE BÜYÜK KAFA ÇIKMIŞSIN"

Öztürk'ün eşine "Ne büyük kafa çıkmışsın. Gözün biri büyük bir küçük" demesi dikkat çekti. Galatasaray formalı bir fotoğrafını eşine yollayan Şancı ise "Ayıp ama" diyerek yanıt verdi. Şancı o konuşmanın ekran görüntüsünü ise "Kocam beni hep çok güzel bulmuştur" notuyla paylaştı.

GGG

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Anahtar Kelimeler:
Alpaslan Öztürk Ebru Şancı
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