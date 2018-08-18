Galatasaraylı futbolcu Belhanda'dan UEFA EURO 2024 tavsiyesi

Fas futbolunun uluslararası marka yüzlerinden biri olan Belhanda, Süper Lig deneyimi için, "Türkiye'de çok güzel bir sezon geçirdim. Çok güzel bir şehirde yaşama fırsatı buldum. Türkiye çok güzel ve kapasitesi olan bir ülke... Ayrıca altyapı olarak da oldukça gelişmiş olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
"EN İYİSİ TÜRKİYE'DE YAPILIYOR"
Younes Belhanda, Türkiye'deki stadyumların yüksek standartları için de şu yorumu yaptı:
"Avrupa'da yapılanın en iyisi burada yapılıyor. Türkiye'deki tüm stadyumlarda oynadım ve Fransa'da, Almanya'da hatta tüm Avrupa'daki stadyumlarla aynı standartlar burada mevcut. Burada insanlar çok sıcakkanlı ve taraftarlar muhteşem. Gelecek misafirlere et yemelerini tavsiye ediyorum."
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