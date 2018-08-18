SPOR

Galatasaraylı futbolcu Belhanda'dan UEFA EURO 2024 tavsiyesi

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.08.2018 12:56 | Son Güncelleme

Galatasaray kariyeri öncesi bir Fransa, iki Ukrayna Premier Lig, iki de Ukrayna Kupası şampiyonluğu yaşayan, yılın en iyi genç futbolcusu seçilen, 2012'de Marsilya'ya attığı gol yılın golü ödülüne layık görülen Younes Belhanda, futbol ailesinin tüm paydaşlarına UEFA EURO 2024 ile ilgili tavsiyelerde bulundu.

Galatasaraylı futbolcu Belhanda'dan UEFA EURO 2024 tavsiyesi

Fas futbolunun uluslararası marka yüzlerinden biri olan Belhanda, Süper Lig deneyimi için, "Türkiye'de çok güzel bir sezon geçirdim. Çok güzel bir şehirde yaşama fırsatı buldum. Türkiye çok güzel ve kapasitesi olan bir ülke... Ayrıca altyapı olarak da oldukça gelişmiş olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"EN İYİSİ TÜRKİYE'DE YAPILIYOR"

Younes Belhanda, Türkiye'deki stadyumların yüksek standartları için de şu yorumu yaptı:

"Avrupa'da yapılanın en iyisi burada yapılıyor. Türkiye'deki tüm stadyumlarda oynadım ve Fransa'da, Almanya'da hatta tüm Avrupa'daki stadyumlarla aynı standartlar burada mevcut. Burada insanlar çok sıcakkanlı ve taraftarlar muhteşem. Gelecek misafirlere et yemelerini tavsiye ediyorum."

PARTNERNormal bir kedinin 5 katı! İşte Taci...Normal bir kedinin 5 katı! İşte Taci...
Serdar Taşçı Galatasaray'a önerildiSerdar Taşçı Galatasaray'a önerildi
İşte Emre Akbaba transferinin perde arkasıİşte Emre Akbaba transferinin perde arkası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray EURO 2024 younes belhanda uefa

En Çok Okunan Haberler

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek

Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek

Transferi resmen açıkladılar! F.Bahçe'de ayrılık

Transferi resmen açıkladılar! F.Bahçe'de ayrılık

Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ta Enzo Roco yedeğe çekiliyor

Beşiktaş'ta Enzo Roco yedeğe çekiliyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galatasaray Juventus'tan ayrılan yıldız futbolcu Claudio Marchisio için hamle yaptı

Galatasaray Juventus'tan ayrılan yıldız futbolcu Claudio Marchisio için hamle yaptı

Galatasaraylı futbolcu Belhanda'dan UEFA EURO 2024 tavsiyesi

Galatasaraylı futbolcu Belhanda'dan UEFA EURO 2024 tavsiyesi

Serdar Taşçı Galatasaray'a önerildi

Serdar Taşçı Galatasaray'a önerildi

İşte Emre Akbaba transferinin perde arkası

İşte Emre Akbaba transferinin perde arkası

Galatasaray, Emre Akbaba transferini açıkladı

Galatasaray, Emre Akbaba transferini açıkladı

Bafetimbi Gomis'e "Altın Top" ödülü

Bafetimbi Gomis'e "Altın Top" ödülü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.