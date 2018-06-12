Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin Beşiktaş'a gidiyor

Oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, geçen hafta kulübün 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ile bir araya gelerek Yasin'in takımda kalmak istediğini bildirdi.

1 / 5 Ancak yapılan görüşmeden olumlu sonuç çıkmadı. Bunun üzerine Bulut, rotasını yakın ilişki içinde olduğu Beşiktaş Kulübü'ne çevirdi.

2 / 5 Siyah-beyazlılar ile masaya oturan Bulut, bonservisi elinde olan Yasin'in transferinde son aşamaya geldi.