Galatasaraylı futbolcu Yuto Nagatomo ölümden döndü

1 / 6 Sağlık kurulu ve teknik heyetin ısrarıyla gerçekleşen bu hamle Nagatomo'nun hayatını kurtardı.

2 / 6 Maçın 80. dakikasında göğsüne top çarpan Nagatomo, nefes almakta güçlük çekmesine rağmen oyuna devam etmek istedi ancak sağlık kurulu izin vermedi.

4 / 6 Ancak, kulübün sağlık sponsoru olan hastaneye yakın bir semt olan Tarabya'da oturan yıldız oyuncu, "Merak etmeyin, bir şeyim yok. Yarın sabah hastaneye giderim" dedi.