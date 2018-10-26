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Galatasaraylı futbolcu Yuto Nagatomo ölümden döndü

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.10.2018 09:46 | Son Güncelleme

Sakatlıklarla başı belada olan Galatasaray'da bu kez de Yuto Nagatomo'nun hayati tehlike atlattığı ortaya çıktı.

Schalke maçında göğsüne top çarpan Japon futbolcu, karşılaşma sonrası tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

İşte o gece yaşananlar...

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Sağlık kurulu ve teknik heyetin ısrarıyla gerçekleşen bu hamle Nagatomo'nun hayatını kurtardı.

Sağlık kurulu ve teknik heyetin ısrarıyla gerçekleşen bu hamle Nagatomo'nun hayatını kurtardı.
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Maçın 80. dakikasında göğsüne top çarpan Nagatomo, nefes almakta güçlük çekmesine rağmen oyuna devam etmek istedi ancak sağlık kurulu izin vermedi.

Maçın 80. dakikasında göğsüne top çarpan Nagatomo, nefes almakta güçlük çekmesine rağmen oyuna devam etmek istedi ancak sağlık kurulu izin vermedi.
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Sağlık kurulu, oyundan alınmasını sağladığı Nagatomo'nun maçtan sonra tedbir amaçlı olarak hastaneye götürülmesini istedi.

Sağlık kurulu, oyundan alınmasını sağladığı Nagatomo'nun maçtan sonra tedbir amaçlı olarak hastaneye götürülmesini istedi.
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Ancak, kulübün sağlık sponsoru olan hastaneye yakın bir semt olan Tarabya'da oturan yıldız oyuncu, "Merak etmeyin, bir şeyim yok. Yarın sabah hastaneye giderim" dedi.

Ancak, kulübün sağlık sponsoru olan hastaneye yakın bir semt olan Tarabya'da oturan yıldız oyuncu, "Merak etmeyin, bir şeyim yok. Yarın sabah hastaneye giderim" dedi.
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Ancak, 'pnömotoraks' (akciğer sönmesi) riski ön görülerek futbolcunun hastaneye gitmesinde ısrarcı olundu.

Ancak, 'pnömotoraks' (akciğer sönmesi) riski ön görülerek futbolcunun hastaneye gitmesinde ısrarcı olundu.
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Nagatomo da bunun üzerine hastanenin yolunu tuttu. Hastanede yapılan kontrolde, kulüp doktorlarının tahmin ettiği gibi 'akciğer sönmesi' teşhisi kondu ve hemen müdahalede bulunuldu. (HÜRRİYET)

Nagatomo da bunun üzerine hastanenin yolunu tuttu. Hastanede yapılan kontrolde, kulüp doktorlarının tahmin ettiği gibi 'akciğer sönmesi' teşhisi kondu ve hemen müdahalede bulunuldu. (HÜRRİYET)
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Spor Toto Süper Lig Galatasaray schalke Nagatomo Şampiyonlar Ligi

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