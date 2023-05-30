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Galatasaraylı futbolcular, Okan Buruk'un basın toplantısını bastı! Sulu kutlama...

30.05.2023 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına çıktı. Sarı - kırmızılılar, Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Aslan, bu skorla birlikte 2022/23 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Okan Buruk, futbolcularının baskınına uğradı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumyu'nda oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf, 4-1'lik skorla Galatasaray oldu. Sarı - kırmızılı takım, bu sonuçla birlikte 2022/23 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyon oldu.

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Tarihinde 23. kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, müsabaka sonrasında basın toplantısı düzenledi.

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Buruk'un konuşma yaptığı esnada futbolcular toplantı odasına adeta baskın yaptı. Deneyimli çalıştırıcı da tezahüratlarla gelen oyuncularına eşlik etti ve büyük bir sevinç yaşadı.

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O anlar, sosyal medyanın da gündemine oturdu ve en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

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