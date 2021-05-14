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Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk sözü

14.05.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı-Kırmızılı futbolcular, pandemi nedeniyle sezon boyunca yanlarında olamayan taraftarlara, bayramda şampiyonluk kupası hediye etmek için söz verdi.

Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk sözü

Denizlispor'u deplasmanda mağlup eden Galatasaray, zirve yolundaki rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin mağlup olmasıyla gözünü son haftada şampiyonluk kupasına dikerken, galibiyet provaları Florya'da başladı. 1 günlük iznin ardından tesislerde toplanan Sarı-Kırmızılılar, Yeni Malatyaspor mücadelesinin hazırlıklarını '3 puan ve fark' parolasıyla gerçekleştirdi.

Antrenman sonrası bu sezon ilk kez Florya'da kampa giren futbolcular, tamamen mutlu sona konsantre olmuş durumdalar. Aralarında yaptıkları toplantıda kupanın önemine vurgu yapan Sarı-Kırmızılılar, yarın akşam şampiyonluk kupasını pandemi nedeniyle sezon boyunca yanlarında olamayan taraftarlara hediye etmek için söz verdiler.

11 KARARINI VERECEK

Fatih hoca, Yeni Malatya karşısında sahaya süreceği ilk 11'i henüz kesin olarak belirlemedi. Terim, bu akşam yapılacak son idmanın ardından ekibiyle bir toplantı düzenleyerek, skora en çabuk ulaşması muhtemel kadroyu kurgulamaya çalışacak.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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ctesiye kadar hayal serbest fetoculere ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ

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