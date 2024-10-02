SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaraylı futbolcunun Türkiye'ye çağırdığı Alman fenomen Katharina Amalia'dan yeni bir paylaşım! Neler olup bittiğini anlayamadı

Galatasaraylı futbolcunun Türkiye'ye çağırdığı Alman fenomen Katharina Amalia'dan yeni bir paylaşım! Neler olup bittiğini anlayamadı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
02.10.2024 18:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman sosyal medya fenomeni Katharina Amalia, Galatasaraylı bir futbolcunun daveti üzerine Türkiye'ye gelmesiyle gündem olmuştu. Ünlü fenomenden yeni bir paylaşım daha geldi. İşte detaylar...

Galatasaraylı futbolcunun Türkiye'ye çağırdığı Alman fenomen Katharina Amalia'dan yeni bir paylaşım! Neler olup bittiğini anlayamadı

Amalia, Instagram'daki hesabından Galatasaraylı bir futbolcunun kendisini maç davet ettiğini söylerken bir günlük seyahatinin detaylarını video ile paylaşmıştı.

Bu paylaşımın ardından sosyal medyada ünlü fenomenin hangi futbolcu tarafından davet edildiği merak konusu olmuştu.

JAKOBS İDDİASI

s-1d6a427856aed919e3fdf2190a72564093ec22bb

Futbolseverler, ünlü Alman fenomeni, 25 yaşındaki sol bek Ismail Jakobs'ın davet etiğini iddia etmişti. Alman oyuncu, bu iddialar sonucu Instagram'dan 'Vallahi o ben değilim. Ben olsaydım business tarafında değil ekonomi tarafında uçardı.' diyerek yanıt vermişti. Amalia, seyahatini anlatırken business biletle geldiğini ifade etmişti.

ÇIKAN HABERLERE ANLAM VEREMEDİ

s-8599d11716efeba966dbc3fcd98aa4631842c49d

Alman fenomen, paylaşımının büyük yankı uyandırmasına çok şaşırdı. Bugün kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakkındaki haberlerin ekran görüntüsünü alıp 'Günaydın?' dedi ve güldü.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Tansiyon düşmüyor! İsrail bu sefer de Şam'ı vurdu

Tansiyon düşmüyor! İsrail bu sefer de Şam'ı vurdu

Sinan Ateş davasında karar verildi! İşte cezalar...

Sinan Ateş davasında karar verildi! İşte cezalar...

Acun Ilıcalı'dan Metin Öztürk'e sert cevap!

Acun Ilıcalı'dan Metin Öztürk'e sert cevap!

Takım arkadaşları o isimden çok şikayetçi! Mourinho'ya bile söylediler...

Takım arkadaşları o isimden çok şikayetçi! Mourinho'ya bile söylediler...

F.Bahçe maçının hakemi hayatının şokunu yaşadı!

F.Bahçe maçının hakemi hayatının şokunu yaşadı!

'Tehdit' nedeniyle kaç maç ceza alacak?

'Tehdit' nedeniyle kaç maç ceza alacak?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.