Galatasaraylı futbolcunun Türkiye'ye çağırdığı Alman fenomen Katharina Amalia'dan yeni bir paylaşım! Neler olup bittiğini anlayamadı

Amalia, Instagram'daki hesabından Galatasaraylı bir futbolcunun kendisini maç davet ettiğini söylerken bir günlük seyahatinin detaylarını video ile paylaşmıştı.

Bu paylaşımın ardından sosyal medyada ünlü fenomenin hangi futbolcu tarafından davet edildiği merak konusu olmuştu.

JAKOBS İDDİASI

Futbolseverler, ünlü Alman fenomeni, 25 yaşındaki sol bek Ismail Jakobs'ın davet etiğini iddia etmişti. Alman oyuncu, bu iddialar sonucu Instagram'dan 'Vallahi o ben değilim. Ben olsaydım business tarafında değil ekonomi tarafında uçardı.' diyerek yanıt vermişti. Amalia, seyahatini anlatırken business biletle geldiğini ifade etmişti.

ÇIKAN HABERLERE ANLAM VEREMEDİ

Alman fenomen, paylaşımının büyük yankı uyandırmasına çok şaşırdı. Bugün kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakkındaki haberlerin ekran görüntüsünü alıp 'Günaydın?' dedi ve güldü.