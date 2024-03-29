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Galatasaraylı Günay Güvenç'e PFDK'dan 2 maç ceza!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.03.2024 17:10
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray oyuncusu Günay Güvenç'in müsabaka hakemine hakaret sebebiyle 2 maç ceza aldığını açıkladı.

Galatasaraylı Günay Güvenç'e PFDK'dan 2 maç ceza!
Günay Güvenç

Günay Güvenç

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray oyuncusu Günay Güvenç'e PFDK'dan 2 maç ceza geldi.

PFDK'den yapılan açıklamada Galatasaray'ın aldığı cezalar şu şekilde açıklandı;

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 17.03.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 380.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KALE ARKASI KAPALI G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi AYHAN AKMAN'ın, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu GÜNAY GÜVENÇ'in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL P

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