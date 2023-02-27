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Galatasaraylı İrem Derici Beşiktaş maçında! "Ağlamaktan helak oldum"

27.02.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübünün Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle başlattığı "Bu oyuncak sana arkadaşım" kampanyası sosyal medyanın gündeminde. Maç sırasında sahaya atılan oyuncaklar herkesi ağlattı. Galatasaraylı İrem Derici de maça giderek duygularını paylaştı.

Galatasaraylı İrem Derici Beşiktaş maçında! "Ağlamaktan helak oldum"

Beşiktaş-Antalyaspor maçında duygu dolu anlar yaşandı. İlk depremin yaşandığı saat olan 4.17'ye ithafen maçın 4'üncü dakika 17'nci saniyesinde oyun durdu ve Beşiktaşlı taraftarlar, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere yanlarında getirdikleri binlerce peluş oyuncağı tribünlerden sahaya gönderdi.

Oyuncakların atıldığı esnada stat hoparlöründen "Bir başkadır benim memleketim" şarkısı çalınırken, skorbordda da 11 ilin plaka kodu sergilendi.

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Bu anlarda maçta olan Galatasaraylı İrem Derici de herkes gibi duygu dolu anlar yaşadı.

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Derici paylaşımında "Bir Galatasaray fanatiği olarak çok özel bir maça misafirim. Ağlamaktan helak oldum" dedi.

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İrem Derici sosyal medya aktan

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