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Kızılay çadırları gündemdeydi... Oğuzhan Uğur Kerem Kınık'ın sözlerini paylaştı: Artık dövmezler sanırım

27.02.2023 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Haluk Levent'in Kızılay'dan çadır aldığı iddiası gündem olmuştu. Tarafların açıklamalarından sonra Oğuzhan Uğur da sessiz kalamadı ve bir paylaşım yaptı.

Kızılay çadırları gündemdeydi... Oğuzhan Uğur Kerem Kınık'ın sözlerini paylaştı: Artık dövmezler sanırım

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde Kızılay’ın şarkıcı Haluk Levent’in yönettiği AhBAP Derneği’ne çadır sattığı iddiası gündeme gelmişti. Haluk Levent ve Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık peş peşe açıklamalar yaptı.

Depremin ilk günlerinden beri afet bölgesine gidip gelen Oğuzhan Uğur da bu konuda sessiz kalmadı.

KEREM KINIK'IN SÖZLERİNİ PAYLAŞTI

Kerem Kınık'ın "Kızılay Çadır&Tekstil AŞ gerek günlük~1000 çadır imali gerekse ithalat ve yurt içi fason imalat ile AFAD’a barınma desteği vermeye devam etmektedir
Ahbap ve Kizilay’ın iş birliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir." dedi.

'Kızılay AHBAP’a çadır sattı' iddiası sonrası açıklamalar geldi 'Kızılay AHBAP’a çadır sattı' iddiası sonrası açıklamalar geldi

Uğur bu sözleri paylaşarak "AFAD gibi AHBAP için de para topluyoruz dedik diye dayak yemiştik bir kesimden. Artık dövmezler sanırım" yorumunda bulundu.

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Oğuzhan Uğur Kızılay ele gününde

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