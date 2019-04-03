Galatasaraylı Mbaye Diagne'den şok paylaşım: Futboldan hiç anlamayan aptal insanlar

Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçında oyundan çıkarken ıslıklanan Mbaye Diagne kafaları karıştıran bir paylaşım yaptı.
Diagne paylaşımında "Sokakta futboldan hiç anlamayan aptal insanlar var ama sezon sonunda birçok insanın ağızları kapanacak. Burada konuşmaya gerek olmayan çok fazla sıkıntı var" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada bir kısım Senegalli yıldızın bu paylaşımında Galatasaray'ın sezon sonunda şampiyon olacağını ifade ettiğini savunurken, bir diğer kısım ise Diagne'nin sezon sonu takımdan ayrılacağını belirttiğini ileri sürdü.
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