Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e dev transfer teklifi!

Galatasaray'da Mostafa Mohamed ile ilgili flaş bir gelişme yaşanacak. Mısır basını okuyucularına aktardığı haberde, genç golcü için Bordeaux'nun dev bir teklif yapacağını duyurdu.Yaz transfer sezonunda son anda Bordeaux transferi iptal olan Mostafa Mohamed'in, sarı kırmızılılardan ayrılmak istediği biliniyor. Galatsaray da oyuncuya bu konuda kolaylık sağlama peşinde.Bununla beraber Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi ocak ayında bitecek Mostafa Mohamed ile ilgili Bordeaux, reddedilmesi zor bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

12 MİLYON EUROLUK TEKLİF YOLDA

Mısır basını, Fransız basınını kaynak gösterdiği haberde, Mostafa Mohamed'in bonservisini almak için Bordeaux kulübünün, Zamalek'e 12 milyon euroluk teklif yapacağını duyurdu.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Galatasaray'ın Mostafa Mohamed ile ocak ayına dek sözleşmesi bulunuyor ve İstanbul devinin, Bordeaux'un bu teklifine dair bir hamle yapıp yapmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

G.SARAY 4 MİLYONA ANLAŞMIŞTI

Öte yandan Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini almak istemesi halinde 4 milyon euroluk satın alma opsiyonunu ödemek zorunda.



