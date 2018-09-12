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Galatasaraylı Onyekuru Başkan Weah'a karşı oynadı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 12.09.2018 11:07 | Son Güncelleme

Eski yıldız futbolcu Liberya Devlet Başkanı George Weah, ülkesi ile Nijerya Milli Takımları arasında oynanan karşılaşmada forma giydi.

Galatasaraylı Onyekuru Başkan Weah'a karşı oynadı

Eski yıldız futbolcu Liberya Devlet Başkanı George Weah, ülkesi ile Nijerya Milli Takımları arasında oynanan karşılaşmada forma giydi. Liberya'nın başkenti Monrovia'daki Samuel Kanyon Doe Stadı'nda oynanan dostluk karşılaşmasında, Liberya ile Nijerya karşılaştı.

Nijerya'nın Simeon Nwankwo ve Galatasaray'da forma giyen Henry Onyekuru'nun golleriyle 2-1 kazandığı mücadelede, Liberya forması giyen 51 yaşındaki Weah, 79 dakikada sahada kaldı. Liberya Futbol Federasyonu, Weah'ın futbol kariyeri boyunca giydiği 14 numaralı formayı karşılaşmanın ardından emekliye ayırdığını duyurdu.

FIFA Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazanan ilk Afrikalı futbolcu unvanının sahibi Weah, bu yıl ocak ayından beri Liberya'da devlet başkanlığı görevini sürdürüyor. Futbolculuğu döneminde Paris Saint-Germain, Monaco, Olympique Marsilya, Milan, Manchester City ve Chelsea gibi Avrupa'nın önemli takımlarında görev alan Weah, kariyeri boyunca çıktığı 411 karşılaşmada 193 kez ağları sarsmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
George Weah Nijerya Simeon Nwankwo Henry Onyekuru

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