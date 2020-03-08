Galatasaraylı Onyekuru, Seri ve Ömer Bayram'dan açıklamalar

Galatasaray'ın deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Seri, Ömer Bayram ve Henry Onyekuru açıklamalarda bulundu.

JEAN MİCHAEL SERİ: PENALTI KARARI DOĞRU DEĞİL!

"Kendi performansımdan çok takım performansını konuşmak istiyorum. İyi maç çıkardık ama rakibimiz kolay bir rakip değildi. Yine de iyi sonuç elde ettik ancak saha iyi değildi, söylemem lazım" dedi.

Penaltı pozisyonuna değinen sarı kırmızılı oyuncu, "Açıkçası penaltıda çok temas olduğunu düşünmüyorum, penaltı olduğu tartışılır. Yeni penaltı kurallarında, VAR karar veriyor ama hakem geldi, tekrardan baktı. Ben verilen kararın doğru olduğunu düşünmüyorum" sözlerini kullandı.

HENRY ONYEKURU: SİVASSPORLU OYUNCU PENALTI YOK DEDİ

Penaltıda Fernando'nun kendisine faul yapılmadığını söylediğini belirten Onyekuru, "Yüksek şiddette bir maç oldu, galibiyet için gelmiştik, istediğimizi alamadık. Çok fazla bu tip konulara girmek istemiyorum ama rakip takımın oyuncusu faul yoktu derken, hakemin VAR'dan penaltı diye bir karar vermesi, benim garibime gidiyor. Kendileri bile faul yok derken, böyle karar çıkması enteresan" dedi.