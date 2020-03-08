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Galatasaraylı Onyekuru, Seri ve Ömer Bayram'dan açıklamalar

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.03.2020 21:59 | Son Güncelleme

**Süper Lig**'de 25. hafta mücadelesinde **Sivasspor** ile **Galatasaray** 2-2 berabere kaldı. Sarı kırmızılılarda Jean Michael Seri, Ömer Bayram ve Henry Onyekuru karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Seri, Ömer Bayram ve Henry Onyekuru açıklamalarda bulundu.

JEAN MİCHAEL SERİ: PENALTI KARARI DOĞRU DEĞİL!

"Kendi performansımdan çok takım performansını konuşmak istiyorum. İyi maç çıkardık ama rakibimiz kolay bir rakip değildi. Yine de iyi sonuç elde ettik ancak saha iyi değildi, söylemem lazım" dedi.

Penaltı pozisyonuna değinen sarı kırmızılı oyuncu, "Açıkçası penaltıda çok temas olduğunu düşünmüyorum, penaltı olduğu tartışılır. Yeni penaltı kurallarında, VAR karar veriyor ama hakem geldi, tekrardan baktı. Ben verilen kararın doğru olduğunu düşünmüyorum" sözlerini kullandı.

HENRY ONYEKURU: SİVASSPORLU OYUNCU PENALTI YOK DEDİ

Penaltıda Fernando'nun kendisine faul yapılmadığını söylediğini belirten Onyekuru, "Yüksek şiddette bir maç oldu, galibiyet için gelmiştik, istediğimizi alamadık. Çok fazla bu tip konulara girmek istemiyorum ama rakip takımın oyuncusu faul yoktu derken, hakemin VAR'dan penaltı diye bir karar vermesi, benim garibime gidiyor. Kendileri bile faul yok derken, böyle karar çıkması enteresan" dedi.

Beşiktaş derbisi için görüşleri sorulan Nijeryalı, "Derbide yüzde 100'ümüzü vereceğiz, zor geçecektir. Kendi sahamızda, kendi taraftarımız önünde galibiyet almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖMER BAYRAM: SONUNU GETİREMEDİK

Ömer Bayram maç için; "Son haftalara bakarak, belki ufak düşüşümüz oldu. Topun kontrolü bizdeydi ama sonunu getiremedik, üçüncü bölgede sonuçlandıramadık. Devam edeceğiz, devre arasından sonra iyi bir oyun sergilemeye başladık. Beşiktaş derbisi var, aynı şekilde devam etmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.

Ömer Bayram bu sezon Galatasaray forması ile Süper Lig'de 21 maça çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, takımına 1 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.


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