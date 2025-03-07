SPOR

65
61
47
44
40
36
36
33
32
32
32
31
30
28
24
24
24
13
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaraylı oyuncular, Dursun Özbek'ten gelen haber sonrası rahatladı

Galatasaraylı oyuncular, Dursun Özbek'ten gelen haber sonrası rahatladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.03.2025 11:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonluk yolunda son maçlarda takılan Galatasaray, puan kayıplarının ardından moral bozukluğuna kapılmıştı. Sarı-kırmızılılarda krizin nedeni ortaya çıkmıştı. Bir süredir primlerin ödenmediği Galatasaray'da Dursun Özbek olaya el attı.

Galatasaraylı oyuncular, Dursun Özbek'ten gelen haber sonrası rahatladı

Süper Lig'de namağlup ilerleyen Galatasaray, son iki haftada sahasında Fenerbahçe ve deplasmanda Kasımpaşa ile berabere kalmıştı. Yaşanan puan kayıplarının ardından takım içindeki huzursuzluğun nedeni ortaya çıkmıştı.

SADECE RİZESPOR MAÇININ PRİMLERİ ÖDENMİŞ

Screenshot_4

Ligde bu sezon 20 galibiyet alan sarı-kırmızılılarda sadece 3 hafta önce Rizespor deplasmanında alınan galibiyetin primlerinin ödendiği ve diğer primlerin henüz hesaplara yatmadığı ortaya çıkmıştı. Bu durumun futbolcular arasında huzursuzluğa yol açtığı aktarılmıştı.

DURSUN ÖZBEK OLAYA EL ATTI

Screenshot_3

Yaşanan bu karmaşanın ardından Dursun Özbek oyuncularla konuşarak 1 hafta içinde tüm ödemelerin yapılacağı söyledi.

Canlı Skor

Galatasaray'da Mertens depremi! Bu sefer kendisi ayrılmak istediğini yönetime bildirdi...Galatasaray'da Mertens depremi! Bu sefer kendisi ayrılmak istediğini yönetime bildirdi...
Alperen Şengün 22 sayı attı, Houston deplasmanda kazandıAlperen Şengün 22 sayı attı, Houston deplasmanda kazandı
Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!

Canlı yayında öğrendi, şaşkına döndü

Canlı yayında öğrendi, şaşkına döndü

Galatasaraylı oyuncular, Dursun Özbek'ten gelen haber sonrası rahatladı

Galatasaraylı oyuncular, Dursun Özbek'ten gelen haber sonrası rahatladı

Rıdvan Yılmaz'dan Fenerbahçe'yi yendikleri maçın ardından şaşırtan itiraf! Skorun vehametini gözler önüne serdi...

Rıdvan Yılmaz'dan Fenerbahçe'yi yendikleri maçın ardından şaşırtan itiraf! Skorun vehametini gözler önüne serdi...

Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’e 4 yıl men cezası: ‘Yasaklı madde kullandı’

Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’e 4 yıl men cezası: ‘Yasaklı madde kullandı’

Rıdvan Dilmen canlı yayında Jose Mourinho'ya patladı! "Saçmaladığı bir maç oldu"

Rıdvan Dilmen canlı yayında Jose Mourinho'ya patladı! "Saçmaladığı bir maç oldu"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.