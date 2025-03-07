Galatasaraylı oyuncular, Dursun Özbek'ten gelen haber sonrası rahatladı

Süper Lig'de namağlup ilerleyen Galatasaray, son iki haftada sahasında Fenerbahçe ve deplasmanda Kasımpaşa ile berabere kalmıştı. Yaşanan puan kayıplarının ardından takım içindeki huzursuzluğun nedeni ortaya çıkmıştı.

SADECE RİZESPOR MAÇININ PRİMLERİ ÖDENMİŞ

Ligde bu sezon 20 galibiyet alan sarı-kırmızılılarda sadece 3 hafta önce Rizespor deplasmanında alınan galibiyetin primlerinin ödendiği ve diğer primlerin henüz hesaplara yatmadığı ortaya çıkmıştı. Bu durumun futbolcular arasında huzursuzluğa yol açtığı aktarılmıştı.

DURSUN ÖZBEK OLAYA EL ATTI

Yaşanan bu karmaşanın ardından Dursun Özbek oyuncularla konuşarak 1 hafta içinde tüm ödemelerin yapılacağı söyledi.