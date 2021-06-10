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Galatasaraylı Radamel Falcao'ya Kolombiya'dan kötü haber

10.06.2021 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya'nın Copa America kadrosu belli oldu. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle geçtiğimiz sezon forma şansı bulmakta zorlanan Galatasaray'ın 35 yaşındaki forveti Radamel Falcao, kadroya davet edilmedi.

Galatasaraylı Radamel Falcao'ya Kolombiya'dan kötü haber

Kolombiya Teknik Direktörü Reinaldo Rueda, Copa America 2020 geniş kadrosunu belirledi. Rueda, Galatasaray 'ın 35 yaşındaki forveti Radamel Falcao'yu kadroya davet etmedi.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle geçtiğimiz sezon forma şansı bulmakta zorlanan Falcao, çıktığı 17 resmi maçta 9 gol, 2 asistle skora katkı sağlamıştı.

Yıldız forvet, Kolombiya A Milli Takım formasını ise 89 maçta giydi ve 34 gol kaydetti.

Kolombiya, Copa America'da Brezilya, Ekvador, Peru ve Venezuela ile aynı grupta bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kolombiya Radamel Falcao
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